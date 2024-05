Ο Πορτογάλος ρέφερι θα είναι ο... άρχοντας του μεγάλου τελικού του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Φιορεντίνα στις 29 Μαϊου για το Conference στην OPAP Arena.

Η UEFA έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα όλους τους διαιτητές των φετινών ευρωπαϊκών τελικών. Μέσα σε αυτούς είναι και εκείνος του τελικού του Conference League που θα διεξαχθεί στις 29 Μαϊου στην OPAP Arena. Ο τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φιορεντίνα. Ο λόγος για τον εμπειρότατο Πορτογάλο ρέφερι, Αρτούρ Σοάρες Ντίας. Είναι και ο μόνος Ίβηρας που θα σφυρίξει ευρωπαϊκό τελικό φέτος.

🏆 The referees for each of this season's European club finals have been announced! #UCLfinal: Slavko Vinčić 🇸🇮#UWCLfinal: Rebecca Welch 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UELfinal: Istvan Kovacs 🇷🇴#UECLfinal: Artur Soares Dias 🇵🇹 pic.twitter.com/9SizFWQPYA