Stoiximan Super League 1: Συνέχεια με το ντέρμπι της OPAP Arena και το Άρης - Παναθηναϊκός
Μετά το σαββατιάτικο πρόγραμμα των 3 αγώνων στην 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 την Κυριακή θα έχουμε 4 αγώνες. Τα 2 πιο σημαντικά παιχνίδια και αυτά που θα πέσουν πιο έντονα πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας είναι πρώτα (από χρονικής απόψεως) το Άρης - Παναθηναϊκός και στη συνέχεια το βράδυ το ντέρμπι της ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, που ξεκάθαρα θα επηρεάσει και την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Να υπενθυμιστεί πως ούτε η ΑΕΚ ούτε και ο ΠΑΟΚ έβγαλαν αποστολή για τον μεταξύ τους αγώνα. Ο δε Λουτσέσκου στον Δικέφαλο του Βορρά δούλεψε εκτός των άλλων και ως προς τις στατικές φάσεις.
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 18 Οκτωβρίου
17.00: ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2
19.30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2
20.00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2
Κυριακή 19 Οκτωβρίου
16.00: Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (NS PRIME)
17.30: Βόλος - Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)
19.30: Άρης - Παναθηναϊκός (NS PRIME)
21.00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)
