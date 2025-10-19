Το αγωνιστικό... μενού της Κυριακής στην πρώτη κατηγορία έχει το ντέρμπι της ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ αλλά και το παιχνίδι Άρης - Παναθηναϊκός.

Μετά το σαββατιάτικο πρόγραμμα των 3 αγώνων στην 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 την Κυριακή θα έχουμε 4 αγώνες. Τα 2 πιο σημαντικά παιχνίδια και αυτά που θα πέσουν πιο έντονα πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας είναι πρώτα (από χρονικής απόψεως) το Άρης - Παναθηναϊκός και στη συνέχεια το βράδυ το ντέρμπι της ΑΕΚ με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, που ξεκάθαρα θα επηρεάσει και την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Να υπενθυμιστεί πως ούτε η ΑΕΚ ούτε και ο ΠΑΟΚ έβγαλαν αποστολή για τον μεταξύ τους αγώνα. Ο δε Λουτσέσκου στον Δικέφαλο του Βορρά δούλεψε εκτός των άλλων και ως προς τις στατικές φάσεις.

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

17.00: ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός 0-2

19.30: Ατρόμητος - Λεβαδειακός 2-2

20.00: Παναιτωλικός - ΟΦΗ 4-2

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

16.00: Αστέρας AKTOR - Κηφισιά (NS PRIME)

17.30: Βόλος - Πανσερραϊκός (COSMOTE SPORTS TV 1)

19.30: Άρης - Παναθηναϊκός (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORTS TV 1)