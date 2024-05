Ολυμπιακός: Το 92,3% (!) των προκρίσεων, με δράματα και θρίλερ, το τομάρι του Έμερι και ο Τούρκος εξτρέμ Σαρί!

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πολλά και διάφορα για τον Ολυμπιακό, με επίκεντρο φυσικά τη μεγάλη ρεβάνς με την Άστον Βίλα.

Για όποιον δεν το έχει κατανοήσει: το 4-2 του Ολυμπιακού επί της Άστον Βίλα, αποτελεί τη μεγαλύτερη σε εύρος εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού στα Κύπελλα Ευρώπης με αντίπαλο από ισχυρό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όταν αναφερόμαστε σε νοκ άουτ, όχι στα καλοκαιρινά προκριματικά!

Ένα εκπληκτικό όχι μόνο αποτέλεσμα, μέσα στην Αγγλία, αλλά κι ένα εκπληκτικό σκορ με βάση και με ποιόν έπαιξε ο Ολυμπιακός, που πάντως μας είχε δείξει και κάποιες εβδομάδες πριν ότι ειδικά με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο είναι ικανός για τέτοια σκορ, αν θυμηθούμε το Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός 1-6 στην παράταση, μετά το 1-4 στο 90λεπτο. Τότε, ίσως μπορούσες να πεις ότι το ματς έγινε σε ουδέτερο έδαφος, στην Σερβία κι ότι αντίπαλος ήταν ομάδα από το Ισραήλ, αν και όλοι ξέρουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν περάσει ιστορικά ποτέ ομάδα από το Ισραήλ…

Τώρα, μιλάμε για ομάδα από την Πρέμιερ Λιγκ και δη την 4η στη βαθμολογία. Όταν δε ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει το Φεβρουάριο του 2019 την Άρσεναλ στα πρώτα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ, οι Λονδρέζοι ήταν στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα, τερματίζοντας τελικά στην 8η. Τώρα, η Άστον Βίλα 99% θα τερματίσει 4η, εξασφαλίζοντας εισιτήριο για το Τσάμπιονς Λιγκ. Ήταν μάλιστα νομίζω πολύ κακή η χθεσινή ήττα της Τότεναμ από τη Λίβερπουλ για τον…Ολυμπιακό. Διότι πλέον η ομάδα του Έμερι νιώθει ότι δεν κινδυνεύει να χάσει την 4η θέση και θα ρίξει όλο το βάρος της στη ρεβάνς με τους «ερυθρόλευκους» στο Καραϊσκάκη, καθότι η διαφορά της από την Τότεναμ παρέμεινε στους εφτά πόντους και με τις ομάδες να έχουν από δύο και τρία παιχνίδια αντίστοιχα, τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να αλλάξει.

Η Άστον Βίλα όπως είναι σαφές από το ρεπορτάζ κάνει τα πάντα για να παίξουν την Πέμπτη ο Αργεντίνος διεθνής γκολκίπερ Μαρτίνες, όπως κι ο Βέλγος διεθνής χαφ Τίελεμανς, ενώ σίγουρα θα ξεκινήσει βασικός ο απών την περασμένη Πέμπτη στόπερ Πάου Τόρες. Η εικόνα της χθες στην Μπράϊτον (με την ήττα 0-1) επέτεινε την αίσθηση ότι είναι μία κουρασμένη ομάδα, αλλά μην ξεχνάμε ότι είχε παίξει τρεις ημέρες νωρίτερα με τον Ολυμπιακό, ενώ τώρα θα τέσσερις ημέρες να ξεκουραστεί.

Ένα αβαντάζ που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός, πάντως, προέρχεται από το παρελθόν! Βλέπετε, από τις 13 φορές που ιστορικά έχει κερδίσει πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας σε νοκ άουτ παρτίδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει προκριθεί στις 12! Μιλάμε για ποσοστό επιτυχίας 92,3%!!!

Μοναδική αποτυχία του εκείνη η αποφράδα ημέρα το Μάρτιο του 2012, όταν είχε προηγηθεί 1-0 της Μέταλιστ στο Καραϊσκάκη, έχοντας και τη νίκη του 1-0 μέσα στην Ουκρανία στο πρώτο ματς των β΄ νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ και με το συνολικό σκορ 2-0 έως το 81ο λεπτό ήταν με το ένα πόδι στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Κι όμως έφαγε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκ των οποίων το ένα απίστευτο δώρο του Μέγερι, κι αποκλείστηκε!

Τις υπόλοιπες 12 παρτίδες, τις κέρδισε όλες! Κορυφαία εκείνη με τη Μονακό το Νοέμβριο του 1992, φτάνοντας στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου Κυπελλούχων. Ο Ολυμπιακός τον Μπλαχίν είχε κερδίσει 1-0 μέσα στο πριγκιπάτο στο πρώτο ματς την ομάδα του Βενγκέρ!Η ρεβάνς στο παλιό Καραϊσκάκη ήταν κι εκείνη θρίλερ (τελικό 0-0), όπως με τη Μέταλιστ, αλλά με καλό τέλος, αφού το δοκάρι στο 90ο λεπτό είχε αποτρέψει το 1-0 υπέρ των Γάλλων, που θα έστελνε την πρόκριση στην παράταση.

Δραματική ήταν κι η άλλη ίσως πιο σημαντική πρόκριση του Ολυμπιακού σε νοκ άουτ, το 1-0 επί της Ρούμπιν Καζάν το Φεβρουάριο του 2012 στα πρώτα νοκ άουτ του Γιουρόπα Λιγκ, με την ομάδα του Βαλβέρδε να προηγείται γρήγορα στο σκορ, όπως αργότερα και στη ρεβάνς με τη Μέταλιστ, έχοντας νικήσει 1-0 και μέσα στη Ρωσία. Η Ρούμπιν, όμως, έκανε αντεπίθεση διαρκείας και δεν ανάτρεψε το σκορ μόνο χάρη στον έμπειρο Βορειοϊρλανδό γκολκίπερ Ρόϊ Κάρολ, που κατέβασε τα ρολά και κράτησε ως το τέλος τη νίκη 1-0, παρότι έπαιξε τραυματίας! Δεν υπήρχε, ωστόσο, άλλη επιλογή, καθώς ο Μέγερι δεν ήταν διαθέσιμος. Εκείνη την βραδιά όλο το Καραϊσκάκη φώναζε ρυθμικά το όνομα του Κάρολ…

Όπως βλέπετε, στις τρεις πιο σημαντικές ρεβάνς του Ολυμπιακού είχαμε πολύ δράμα και θρίλερ στο Καραϊσκάκη. Κάτι για το οποίο μάλλον θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι φίλοι της ομάδας και ενόψει του επαναληπτικού με την Άστον Βίλα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές.

Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπες προκρίσεις του Ολυμπιακού σε διπλά παιχνίδια, μετά από νίκη του εκτός έδρας στο πρώτο ματς ήταν κατά βάση σε καλοκαιρινά προκριματικά:

Με την Σλόβαν Μπρατισλάβας 2-0 και 2-0 και τη Σέριφ Μολδαβίας 2-0 και 1-0 το 2009 στο Τσάμπιονς Λιγκ

Με την Μπέσα Αλβανίας 5-0 και 6-1 το 2010 στο ΟΥΕΦΑ

Με την πορτογαλική Αρούκα 1-0 και 2-1 (στην παράταση στο Καραϊσκάκη, λόγω 0-1 στο 90λεπτο!) το 2016 στο Γιουρόπα Λιγκ

Με την Παρτίζαν Βελιγραδίου 3-1 και 2-2 το 2017 στο Τσάμπιονς Λιγκ

Με την τούρκικη Μπασάκσεχιρ 1-0 και 2-0 το 2019 στο τσάμπιονς Λιγκ

Και υπήρχαν και προκρίσεις παλιότερα σε νοκ άουτ το φθινόπωρο

Με Ομόνοια 1-0 και 1-1 το 1965 στο Κυπελλούχων

Με Μπότεφ Βουλγαρίας 3-2 και 5-1 το 1993 στο ΟΥΕΦΑ

Με Σλάβια Σόφιας 2-0 κι 1-0 το 1995 στο ΟΥΕΦΑ

Με Νόρτζελαντ 2-0 και 5-0 το 2008 στο ΟΥΕΦΑ

Όλα αυτά, με την ευχή και την προσδοκία, το ποσοστό προκρίσεων του Ολυμπιακού να παραμείνει τόσο εκπληκτικά υψηλό και μετά την Πέμπτη το βράδυ!

Άσχετο:

Από την Τουρκία προέκυψε χθες βράδυ η πληροφορία, περί αναθέρμανσης του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον Γιουσούφ Σαρί, το όνομα του οποίου είχαν εμπλέξει από τον Τύπο της γειτονικής χώρας και το χειμώνα στα μεταγραφικά των «ερυθρόλευκων».

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πληροφορία, ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει τον 25χρονο αριστεροπόδαρο Τούρκο διεθνή εξτρέμ. Με την υποσημείωση ότι, «η ομάδα του, Άδανα Ντεμίρσπορ, είχε συμφωνήσει να πληρώσει σε δόσεις τη μεταγραφή του Ονιεκούρου στην ελληνική ομάδα, αλλά δεν υπάρχουν μετρητά στα ταμεία του κλαμπ και αν ο Σαρί πάει στον Ολυμπιακό, θα πωληθεί κάτω από την χρηματιστηριακή αξία του».

Εννοώντας προφανώς ότι οι Τούρκοι θα δώσουν τον βραχύσωμο και καλό ντριμπλέρ Σαρί (1μ68) ξεπληρώνοντας έτσι την οφειλή τους για τον Νιγηριανό εξτρέμ, που είχαν αγοράσει από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2023, αφού πρώτα τον είχαν πάρει δανεικό το καλοκαίρι του 2022. Ο Σαρί έχει φέτος στο ενεργητικό του πέντε γκολ και 10 ασίστ σε 30 παιχνίδια, 24 στο πρωτάθλημα κι έξι στο Κόνφερενς Λιγκ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ας προσέξουμε πώς κοιτάζει ο Έμερι τον Μεντιλίμπαρ, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να δίνει οδηγίες με τον χαρακτηριστικό του τρόπο. Το σκορ εκείνη την στιγμή είναι 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Εάν βάλεις στο παζλ και τον παντελώς παγωμένο τρόπο με τον οποίο ο προπονητής της Άστον Βίλα χαιρέτησε στο τέλος του αγώνα τον συμπατριώτη του, Βάσκος κι αυτός, προπονητή, καταλαβαίνεις πως αισθάνεται ο πολύς Έμερι μετά από αυτό το 2-4.

Αλλά και αντιλαμβάνεσαι ότι θα έρθει με την ομάδα του την Πέμπτη στον Πειραιά για να πουλήσει ακριβά το τομάρι του. Διότι, εκτός των άλλων, ο Έμερι δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι θα αποκλειστεί πρώτον από μία ελληνική ομάδα και δεύτερον από τον Μεντιλίμπαρ, που μια ζωή ήταν σε μικρότερες ισπανικές ομάδες κι ο ίδιος ο Έμερι τον αντιμετώπιζε ως προπονητής της Βαλένθια, της Σεβίλλης και της Βιγιαρεάλ, δηλαδή των ομάδων που παραδοσιακά στο ισπανικό ποδόσφαιρο βρίσκονται κάτω μόνο από τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα κι Ατλέτικο.

Άλλωστε, όλα τα λεφτά στο α΄ ημίχρονο του αγώνα της περασμένης Πέμπτης ήταν οι αντιδράσεις του Έμερι μετά και το 2-0 του Ελ Κααμπί. Είχε μείνει άναυδος. Όπως, εξάλλου, και οι περισσότεροι παίκτες του. Ξαναβρήκαν τον εαυτό τους όταν ο Γουότκινς μείωσε το σκορ και έκανε στον κόσμο, «κάλμα, κάλμα», για να τον ακολουθήσει ο Έμερι, έχοντας βρει πλέον το κανονικό χρώμα στο πρόσωπο του. Όταν δε έγινε το 2-2, έδειχνε τόσο σίγουρος για την ολική ανατροπή…Μέχρι που ήρθε το πέναλτι για το 3-2 κι αμέσως μετά και το 4-2 για να μείνει αποσβολωμένος.

Και για το τέλος ένα για τη φάση καρμπόν του 2-0 του Ελ Κααμπί, στο χθεσινό Μπράϊτον-Άστον Βίλα, πάλι με τον Όλσεν

I thought that this was so similar to Olympiacos’s second goal. Obviously did lots better with this one 👏 https://t.co/tYv7ZE4Skp