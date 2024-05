Όταν κάποιος ποδοσφαιρόφιλος θέλει να σκεφτεί το όνομα του ποιοτικότερου εξτρέμ στην ελληνική Λίγκα αυτομάτως η σκέψη του θα πάει στον άκρως χαρισματικό, Ντάνιελ Ποντένσε των 14 γκολ και 8 ασίστ φέτος στον Ολυμπιακό!

Όνομα Ντάνιελ Ποντένσε. Αλλιώς και Superman. Όταν ο Πορτογάλος επέστρεψε για μία ακόμα θητεία απευθυνόμενος προς τον κόσμο της ομάδας είχε πει ότι γύρισε ο... δικός τους Superman. Ο Ποντένσε αισίως φέτος έχει κάνει ρεκόρ στα γκολ του σε μία σεζόν με 14 και έχει και 8 ασίστ, οδεύοντας σε double double σε αυτό το κλείσιμο της χρονιάς. Κάτι που εάν το καταφέρει θα είναι η πρώτη του φορά!

Γιατί τα γράφουμε όλα αυτά; Με αφορμή φυσικά τη μία ασίστ του (και τι ασίστ στον Ελ Καμπί) στον αγώνα με την Αστον Βίλα (σε αυτό το... επικό 2-4) και τη συμμετοχή του σε μία ακόμα φάση για γκολ.

Και εάν βάλουμε κάτω τα τελευταία χρονικά ματς του Ολυμπιακού, ασφαλώς με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, ο Ποντένσε είχε ασίστ στο 2-1 με τον ΠΑΟΚ (όπου είχε το χαμένο πέναλτι από το οποίο βέβαια βγήκε το γκολ του μπακ Κίνι για το 1-0), γκολ και ασίστ στο 4-1 με τη Λαμία (1 γκολ και 1 ασίστ) και ασίστ με την Αστον Βίλα. Not bad at all δηλαδή.

Άλλωστε ο κόουτς Μεντιλίμπαρ μετά από σχετική ερώτηση του Gazzetta για τον Ποντένσε στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από τον αγώνα με τη Λαμία είχε πει: «Πρέπει να τα πηγαίνουμε καλά μαζί του. Είναι ο μικρός - ο μικρούλης - που πρέπει να τα πηγαίνουμε πολύ καλά μαζί του, όπως με όλους τους μικρούληδες. Και παρόλο που βρίσκεται σε καλή στιγμή θεωρούμε ότι μπορεί να μας δώσει ακόμα περισσότερα. Κάποιες φορές είναι σαν να σταματάει. Εμείς προσπαθούμε και δουλεύουμε ώστε να τον βοηθήσουμε σε αυτό».

Φυσικά ο κοντόσωμος... μάγος του Ολυμπιακού ήταν κομβικός και σε άλλες ευρωπαϊκές βραδιές του Ολυμπιακού όπως στο 1-6 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ , όπου είχε 1 γκολ και 2 ασίστ. Δεν θα μπορούσε άλλωστε ο κορυφαίος εξτρέμ στην ελληνική Λίγκα να μην προσφέρει τόσα με βάση την ποιότητά του.

Γενικότερα πάντως η φετινή σεζόν του Ντάνιελ Ποντένσε εξελίσσεται πιθανώς στην κορυφαία της καριέρας του. Και την κάνει με τον αγαπημένο του Ολυμπιακό βοηθώντας σε μεγάλο βαθμό σε Ελλάδα και Ευρώπη, κάτι μάλλον καθόλου τυχαίο.