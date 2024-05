Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας αναλύει όσα έκανε ο Ντάνιελ Ποντένσε του Ολυμπιακού τις τέσσερις φορές που αντιμετωπίσει την Άστον Βίλα με τη φανέλα της Γουλβς.

«Γκολ από τις καλές εποχές του Έντεν Αζάρ» ήταν κάποιες από τις ατάκες που έβλεπες στις 4 Ιανουαρίου του 2023 στο Twitter, βλέποντας το γκολ που πέτυχε η Γουλβς στην έδρα της Άστον Βίλα.

Στο τέλος του Ιανουαρίου, το συγκεκριμένο τέρμα θα γινόταν το «Καλύτερο Γκολ του Μήνα» και όχι άδικα. Ο άνθρωπος που το είχε πετύχει ήταν ο Ντάνιελ Ποντένσε, σε ένα από τα ωραιότερα τέρματα της σεζόν 2022/23 στην Premier League και ένα από τα κορυφαία για τον ίδιο στην καριέρα του.

Πώς τα φέρνει έτσι η μοίρα όμως και η αντίπαλος που είχε τότε, βρίσκεται μπροστά στο μεγάλο... όνειρο του Ολυμπιακού για να βρεθεί σε ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, ντυμένος στα «ερυθρόλευκα» πλέον, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Άστον Βίλα για 5η φορά στην καριέρα του και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout , σας θυμίζουν τι έχει κάνει μέσα από τις δύο νίκες, τη μία ισοπαλία και τη μία ήττα που έχει ο Ποντένσε κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε αποκτήθηκε τον Γενάρη του 2020 από τον Ολυμπιακό στη Γουλβς, όμως στο πρώτο παιχνίδι που βρήκε απέναντι του την Άστον Βίλα, εκείνη τη σεζόν, έμεινε στον πάγκο.

Έπρεπε να περιμένει μέχρι την 12η αγωνιστική της επόμενης χρονιάς στη Premier League όπου η Γουλβς υποδέχθηκε τους «χωριάτες». Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε ως 10άρι και έπαιξε σε όλο το ματς (90 + 10 λεπτά), κάνοντας μία γεμάτη εμφάνιση παρά την ήττα με 0-1.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Συνολικά ο Ποντένσε έκανε 81 ενέργειες στο παιχνίδι και οι 48 ήταν σωστές, δηλαδή το 59%. Στη... γλώσσα των αριθμών, το στατιστικό που «κεντρίζει» το ενδιαφέρον δεν είναι άλλο από τις ντρίμπλες.

Ο Πορτογάλος μέτρησε έξι στις έξι ντρίμπλες στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ξεσηκώνοντας ουκ ολίγες φορές τους οπαδούς των «λύκων» ενώ είχε εξαιρετικά στατιστικά και στην κυκλοφορία της μπάλας.

Μέτρησε 24 σωστές πάσες από τις συνολικά 34 που έκανε (76% επιτυχία) ενώ στις επτά μεγάλες μπαλιές, οι πέντε βρήκαν συμπαίκτη του. Ανάμεσα σε αυτές, είναι και η στιγμή του 69ου λεπτού, όπου ο Ποντένσε δίνει «έτοιμο» γκολ στον Φάμπιο Σίλβα, του οποίου το πλασέ σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Μαρτίνεθ.

Μεταφερόμαστε στη σεζόν 2021/22, όπου η Γουλβς φιλοξενήθηκε από την Άστον Βίλα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Premier League. Παρότι το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ, οι γηπεδούχοι πήραν ένα μεγάλο προβάδισμα καθώς μέχρι το 70', ήταν μπροστά με 2-0 και όλα έδειχναν πως θα πανηγυρίσουν τους τρεις βαθμούς.

Ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποφάσισε στο 74' να ρίξει στο ματς τον Ντάνιελ Ποντένσε και στα 23 λεπτά που έπαιξε ο Πορτογάλος εξτρέμ, ήρθαν τα πάνω-κάτω. Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπής εκείνης της σεζόν στην Αγγλία.

Μόλις έξι λεπτά από την είσοδο του στο παιχνίδι, ήταν ο άνθρωπος που έκανε την ασίστ στον Σάις για το 2-1, καθώς πήρε την μπάλα στην περιοχή από την εξαιρετική πάσα του Μουτίνιο και με πάσα «πάρε-βάλε», ήρθε η μείωση του σκορ.

Ακολούθησαν τα γκολ των Κόαντι και Νέβες για την ολική ανατροπή της Γουλβς μέσα στο Villa Park με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να βάζει την υπογραφή του σε αυτό το ματς.

Στα 23 λεπτά που έπαιξε, εκτός από την ασίστ, είχε ποσοστό επιτυχίας στις ενέργειες 77% (!) με 10 στις 13 καθώς μέτρησε 6/8 πάσες, 1/1 μεγάλες μπαλιές ενώ είχε το απόλυτο και πάλι στις ντρίμπλες (2/2).

Επίσης, είναι άξιο αναφοράς ότι ήταν από τους παίκτες που έφερναν τον... πανικό στην αντίπαλη άμυνα καθώς μέτρησε συνολικά τέσσερις πάσες μέσα στο «κουτί», με τις δύο να βρίσκουν συμπαίκτη του.

Εκτός από τη νίκη στην έδρα της Άστον Βίλα, ο Ποντένσε έκανε το 2/2 κόντρα στους «χωριάτες» εκείνη τη σεζόν. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο παιχνίδι για την 31η αγωνιστική της Premier League, οι «λύκοι» πανηγύρισαν το τρίποντο με το τελικό 2-1.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ήταν στη βασική εντεκάδα και έπαιξε για 73 λεπτά συνολικά καθώς χρειάστηκε να γίνει αλλαγή λόγω τραυματισμού στο 68'. Μέχρι τότε, είχε προλάβει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του.

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Υψηλό ποσοστό επιτυχίας και πάλι στις ενέργειες συνολικά, αφού είχε 38 σωστές στις 61 (62%) που έκανε το συγκεκριμένο ματς.

Σχεδόν άριστος στις πάσες του καθώς μέτρησε 26/33 κατά τη διάρκεια του αγώνα και 3/3 μεγάλες μπαλιές, βοηθώντας και στο να φέρνει την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Παρότι είχε μόλις μία επιτυχημένη ντρίμπλα στις τρεις που επιχείρησε, κατάφερε να προσφέρει δύο πάσες-«κλειδιά» για γκολ στους συμπαίκτες του.

Η πρώτη ήταν στο 45' όπου ο Τρινκάο παρότι φεύγει στην αντεπίθεση, βλέπει τον Μαρτίνες να τον σταματά και τρία λεπτά μετά, έρχεται η εξαιρετική πάσα στον Ντεντόνκερ μέσα στην περιοχή, όπου το τελείωμα του είναι ιδιαίτερα κακό.

Και πάμε στην τελευταία συνάντηση του Ντάνιελ Ποντένσε κόντρα στην Άστον Βίλα. Το ημερολόγιο δείχνει 4 Ιανουαρίου του 2023 και για την 19η αγωνιστική, η Γουλβς φιλοξενείται στο Villa Park.

Εκεί όπου έναν χρόνο και τέσσερις μήνες μετά, ο Πορτογάλος καλείται να γράψει ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Σε εκείνο το παιχνίδι όμως, με τους «λύκους», ο Πορτογάλος εξτρέμ πέτυχε ένα από τα ομορφότερα γκολ της χρονιάς.

Το τέρμα που βγήκε ως το καλύτερο για τον μήνα Ιανουάριο σε εκείνη τη σεζόν και όχι άδικα. Στο 12ο λεπτό, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός πήρε την μπάλα από τον Μουτίνιο στα δεξιά, έφερε την μπάλα στο αριστερό του, πάτησε στην περιοχή και με ένα εντυπωσιακό πλασέ, νίκησε τον Μαρτίνες κάνοντας το 0-1.

