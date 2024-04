Ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την Ιστορία (του) απόψε στην «καυτή» Τούμπα και ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει για το τι πρέπει να κάνει και ποια είναι η μόνη λύση για τους παίκτες και τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ενενήντα ή εκατό είκοσι λεπτά για να γράψει Ιστορία. Δεν βρίσκεσαι κάθε μέρα στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Άλλωστε, αν σας διαφεύγει ή δεν το γνωρίζετε, έχουν περάσει είκοσι οκτώ χρόνια από την τελευταία φορά που μια ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Λέγκια, τα είχε καταφέρει στο ίδιο σημείο και προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ ξέρει τι πρέπει να κάνει. Έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει. Το έκανε εναντίον της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι η μόνη του λύση. Ποια; Να μπει και να παίξει χωρίς αύριο!

Μια κακή βραδιά, σε διάστημα εννέα μηνών, όπως πριν από μια εβδομάδα στο Μπριζ, συγχωρείται. Αντέχεται. Περισσότερα, επειδή στα νοκ άουτ οι ομάδες... είθισται να παίζουν για να κερδίζουν προκρίσεις και όχι για να κοιτάζονται στον καθρέφτη και να θαυμάζουν την ομορφιά τους, θα είναι πρόβλημα.

Thessaloniki 📌



🇬🇷 PAOK are looking for their first ever European semi-final



🇧🇪 Club Brugge looking to make the final four for the first time since 1991/92#UECL pic.twitter.com/MSSby3nt3n