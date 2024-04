Στις πιο φορμαρισμένες ομάδες των πέντε τελευταίων αγώνων τους στο Conference League βρίσκονται Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται στις πιο φορμαρισμένες ομάδες με βάση τα αποτελέσματά τους στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους στο Conference League.

Ο επίσημος λογαριασμός του Conference League με ανάρτησή του στο Twitter παρουσίασε τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης, πριν τους αγώνες ρεβάς της προημιτελικής φάσης του θεσμού.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην κορυφή με τέσσερις νίκες και μόλις μία ήττα στα πέντε πιο πρόσφατα ματς, όντας η πιο φορμαρισμένη ομάδα στη διοργάνωση. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ που είναι στη 2η θέση με τρεις νίκες, μια ισοπαλία και μόλις μια ήττα.

Κλαμπ Μπριζ, Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτσε, Λιλ, Βικτόρια Πλζεν και Φιορεντίνα συμπληρώνουν τον πίνακα, με τους Ιταλούς να μην έχουν νίκη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη στα πέντε τελευταία παιχνίδια που έδωσαν.

Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από τη Φενέρμπαχτσε στη ρεβάνς του 3-2 υπέρ των Πειραιωτών και ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Κλαμπ Μπριζ, με στόχο να ανατρέψει το 1-0 των Βέλγων στο «Γιαν Μπρέιντελ».

