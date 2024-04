Οι πληροφορίες και οι οδηγίες από τη βελγική ομάδα στους οπαδούς της που βρίσκονται ή αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

Περισσότεροι από 1.000 οπαδοί της Μπριζ αναμένεται να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη μέσα στις επόμενες ώρες. Από τη διοίκηση της βελγικής ομάδας έχουν γίνει, ήδη, συστάσεις να μη φορούν φανέλες με τα χρώματα του συλλόγου και να μη τραγουδούν συνθήματα μακριά από το γήπεδο παραμένοντας όσο το δυνατόν σε μεγάλες ομάδες ατόμων.

Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ οι οπαδοί της Μπριζ είναι καλοδεχούμενοι στο γήπεδο της Τούμπας, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ενώ και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υποστήριξε ότι «είναι ευπρόσδεκτοι στην πόλη».

More than 𝟭.𝟬𝟬𝟬 fans in Greece. 🇬🇷



Aanwezig? Lees alle info hieronder. 👇🏻 #UECL #PAOKCLU