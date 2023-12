Η UEFA είχε απαγορεύσει στους οπαδούς της Άιντραχτ την είσοδο τους στο γήπεδο της Αμπερντίν, ωστόσο αυτό δεν τους σταμάτησε να ταξιδέψουν, με τους «τρελούς» Γερμανούς να ανεβαίνουν σε έναν λόφο απέναντι από την έδρα των Σκωτσέζων για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αμπερντίν και την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Γερμανία, στον όμιλο όπου τερμάτισε πρώτος ο ΠΑΟΚ και προκρίθηκε στους «16» του Conference League. Αυτό ωστόσο δεν σταμάτησε τους οπαδούς της Άιντραχτ από το να ταξιδέψουν στη Σκωτία για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Ούτε καν η απαγόρευση της UEFA σταμάτησε τους «τρελούς» Γερμανούς οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στη χώρα για να παρακολουθήσουν, έστω και από... κάπως μακριά, την αναμέτρηση της ομάδας τους. Παρότι η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία είχε απαγορεύσει την είσοδο των οπαδών των «αετών» στο γήπεδο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο να παρακολουθήσουν την ομάδα τους. Πως; Ανεβαίνοντας σε έναν λόφο, ακριβώς απέναντι από το γήπεδο της Αμπερντίν!

Δεκάδες οπαδοί της Άιντραχτ βρήκαν τον τρόπο να δουν τον αγώνα της ομάδας τους, καθώς βρήκαν έναν λόφο από όπου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να γίνουν αισθητοί. Μπορεί η ομάδα τους τελικά να ηττήθηκε ωστόσο σίγουρα οι Γερμανοί οπαδοί δεν θα ξεχάσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία που έζησαν.

🇩🇪🔴 Frankfurt fans were banned from attending their Conference League game vs Aberdeen.



Hundreds of Frankfurt fans therefore decided to stand on a hill opposite the stadium chanting club songs. (@CM_MalagaFoto) pic.twitter.com/pm3LDDOZo9