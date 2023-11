Οι οπαδοί της Ελσίνκι και της Αμπερντίν χρησιμοποίησαν το χιόνι για... πολεμοφόδια, καθώς πετούσαν χιονόμπαλες στους αντίπαλους ποδοσφαιριστές.

Υπό σφοδρή χιονόπτωση διεξήχθη η αναμέτρηση της Ελσίνκι με την Αμπερντίν στη Φινλανδία. Μάλιστα στο 76' ο αγώνα διακόπηκε για κανένα δεκάλεπτο και έπιασαν δουλειά τα εκχιονιστικά, ώστε να καθαρίσουν τον αγωνιστικό χώρο.

Οι... πολυμήχανοι οπαδοί των δυο ομάδων χρησιμόποιησαν το χιόνι ως «πολεμοφόδια» για επιτεθούν στους αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Αρχικά οι Σκωτσέζοι έριχναν χιονόμπαλες στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και οι Φινλανδοί «απάντησαν» με χιονόμπαλε στον τραυματία ΜακΝτόναλντ.

And when Angus MacDonald goes down injured for Aberdeen at the other end, the HJK fans return the snowball favour… pic.twitter.com/0P8W3DKLZu