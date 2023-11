Προσωρινή διακοπή στην αναμέτρηση Ελσίνκι - Αμπερντίν για τον όμιλο του ΠΑΟΚ στο Conference League, με την έντονη χιονόπτωση να στέλνει τις δυο ομάδες πίσω στα αποδυτήρια.

Προσωρινή διακοπή στην αναμέτρηση Ελσίνκι - Αμπερντίν για το Conference League! Στο 76΄του αγώνα και με το σκορ ισόπαλο στο 2-2, ο ρέφερι αναγκάστηκε να στείλει τις ομάδες πίσω στα αποδυτήρια λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που πλήττει το Ελσίνκι.

Το χιόνι έκανε αδύνατη τη συνέχεια του αγώνα, ο οποίος διακόπηκε και έδωσε τη σκυτάλη στα... εκχιονιστικά, τα οποία έπιασαν δουλειά για να καθαρίσουν τον αγωνιστικό χώρο προκειμένου η αναμέτρηση να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα.

Τελικά μετά από υπομονή περίπου 10 λεπτών ο αγωνιστικός χώρος έγινε αποδεκτός για ποδόσφαιρο και οι ομάδες επέστρεψαν για να δώσουν συνέχεια στο ματς.

Here is the same as in Helsinki except no #ConferenceLeague football...snow tractors out 😅 #HJKABE pic.twitter.com/VSLPJ2A9hP