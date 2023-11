Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, αήττητος και συνεχίζει στην Ευρώπη! Προς τι ο προβληματισμός και η απογοήτευση…

Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει την «επόμενη μέρα» της πρόκρισης του ΠΑΟΚ στους «32» του Europa Conference League για όλα όσα έχει πετύχει φέτος στην Ευρώπη η ομάδα του Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 476 μέρες αήττητος στην Ευρώπη με απολογισμό 7-4-0 σε 11 αγώνες και όμως υπάρχουν κάποιοι που το αγνοούν ή δεν το δίνουν και τόση μεγάλη σημασία. Λάθος.

«Πρώτοι! Αήττητοι! Συνεχίζουμε!» Με τρεις μόλις λέξεις η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, στους επίσημους λογαριασμούς της, θέλησε να στείλει το μήνυμα της «επόμενης μέρας» στον ΠΑΟΚ, της μοναδικής ελληνικής ομάδας από τις τέσσερις που συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης, που πρόσφερε βαθμούς στη χώρα το βράδυ της Πέμπτης (9/11), τόσο με την ισοπαλία απέναντι στην Αμπερντίν, όσο και με την πρόκριση του στην επόμενη φάση του Conference League.

Qualified! Now it's time to fight for the first place! #PAOK #UECL #FightBack @europacnfleague pic.twitter.com/y4H7ipvOsL