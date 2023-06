Πρόεδρος Φιορεντίνα: «Ζώα οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ»

Ο πρόεδρος της Φιορεντίνα με δηλώσεις του σε ιταλικά media χαρακτήρισε τους οπαδούς της Γουέστ Χαμ ως ζώα για όσα έγιναν στον τελικό του Conference League.

Η Γουέστ Χαμ θριάμβευσε στον τελικό του Conference League στην Πράγα και σήκωσε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της. Η Φιορεντίνα έχασε το τρόπαιο στο 90' από τη «μαχαιριά» του Μπόουεν, όμως οι Ιταλοί έχουν μεγάλα παράπονα από τους οπαδούς των Άγγλων.

Οι Βιόλα με ανακοίνωση τους ζήτησαν την παραδειγματική τιμωρία των Σφυριών για τον τραυματισμό του Κριστιάν Μπιράγκι, ενώ ο πρόεδρος του κλαμπ, Ρόκο Κομίσο, σε δηλώσεις του σε ιταλικά media χαρακτήρισε τους οπαδούς των Λονδρέζων ως «ζώα».

«Περίμενα να νικήσουμε αλλά δεν έγινε έτσι. Υπήρξαν στιγμές όπου στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής έπρεπε να κάνει την διαφορά. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο της Premier League (Ρίτσαρντ Μάστερς), οι οπαδοί της Γουέστ Χαμ είναι ζώα, όσων αφορά τον τρόπο που αντιμετώπισαν τους δικούς μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει με 3-0. Λυπάμαι για τους οπαδούς μας, άξιζαν περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

