Το Λονδίνο έγινε... μωβ! Η Γουέστ Χαμ επέστρεψε στο Λονδίνο μετά τον θριαμβό της στον τελικό του Conference League κόντρα στη Φιορεντίνα στην Πράγα. Τα Σφυριά έκαναν παρέλαση στην πρωτεύουσα της Αγγλίας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκαν από χιλιάδες οπαδούς.

Οι Λονδρέζοι κέρδισαν το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας, 58 χρόνια μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1965 και σήκωσαν γενικότερα τίτλο έπειτα από 43 χρόνια, όταν είχαν κατακτήσει το FA Cup.

