Η Γουέστ Χαμ είναι η ομάδα που σήκωσε μεγάλο ευρωπαϊκό τρόπαιο ούσα χαμηλότερα στην βαθμολογία του πρωταθλήματος της, ενώ κέρδισε περισσότερα παιχνίδια στο Conference League από όσα στην Premier League.

Έπειτα από 58 χρόνια η Γουέστ Χαμ σήκωσε το δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της. Τα Σφυριά μπορεί να κινδύνευσαν με υποβιβασμό σε μεγάλο κομμάτι της σεζόν, όμως κατάφεραν να σηκώσουν το Conference League στον τελικό της Πράγας.

Οι Λονδρέζοι έγραψαν ιστορία, καθώς είναι η αγγλική ομάδα που έκανε λιγότερες νίκες στην Premier League σε σχέση με ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Γουέστ Χαμ τερμάτισε 14η στο πρωτάθλημα της και είναι η ομάδα που έχει τερματίσει χαμηλότερα στη βαθμολογία του πρωταθλήματος της και σήκωσε ευρωπαϊκό τρόπαιο.

12 - West Ham United won more games in the Europa Conference League (12) than in the Premier League this season (11), the first time ever an English side has won more games in European competition than in the league in a single season. Specialists. pic.twitter.com/qJ9jGDWziK