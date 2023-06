Σοβαρά επεισόδια στην Πράγα λίγες ώρες πριν τον τελικό του Conference, αφού οπαδοί της Φιορεντίνα συγκρούστηκαν με αυτούς της Γουέστ Χαμ.

Δεν άρχισε με τους καλύτερους οιωνούς ο τελικός του Conference, αφού οπαδοί της Φιορεντίνα και της Γουέστ Χαμ συγκρούστηκαν στο κέντρο της Πράγας. Στην πόλη βρίσκονται περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της αγγλικής ομάδας, ενώ χιλιάδες είναι και οι Ιταλοί που βρέθηκαν στην Τσεχία για τον αποψινό τελικό. Σε ένα από τα video, φαίνεται η επίθεση των «Βιόλα» σε παμπ, όπου βρίσκονταν οπαδοί της Γουέστ Χαμ.

Fiorentina ultras have arrived and are causing havoc in Prague. Be safe, Hammers. pic.twitter.com/jMDKSfbaBQ

Prague: @skynews obtains video of fighting ahead of West Ham-Fiorentina #UECLfinal with eyewitnesses later saying a group of Italians with fireworks and weapons attacked West Ham fans leading to fighting and street covered in broken glass pic.twitter.com/7KKqWfv4VU