Oπαδοί της Ριέκα και της Τζουγκάρντεν έλυσαν με τη βία τις διαφορές τους, κάνοντας άνω - κάτω τους δρόμους της Κροατίας

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της Ριέκα με την Τζουργκάρντεν για το Conference League, οι οπαδοί των δύο ομάδων είπαν να... λύσουν τις διαφορές τους στους δρόμους της Κροατίας! Ξύλο, καρέκλες στον αέρα και πολλά καπνογόνα στους δρόμους της Κροατίας, ανάμεσα στους οπαδούς της Τζουγκάρντεν και της Ριέκα. Οι δυο ομάδες τα λένε απόψε για το Conference League, όμως η μεταξύ τους αναμέτρηση αρχίζει με τον χειρότερο τρόπο. Οι Σουηδοί δέχθηκαν επίθεση από τους Κροάτες, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος μέσα στη νύχτα.



Croatia. 20.07.2022

The night before the game: Armada Rijeka vs. Djurgarden fans in the beer garden.#DIFontour #ConferenceLeague #Djurgarden #Rijeka pic.twitter.com/V8pwVjyE6d