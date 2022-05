Η μοίρα συνεχίζει να χτυπάει αλλύπητα την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που είδε τρεις ανθρώπους τους οποίους θεώρησε ότι δεν έχει ανάγκη, να παίρνουν ευρωπαϊκό τρόπαιο, τη στιγμή που εκείνη έχει μείνει δίχως τίτλο μια πενταετία.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε το 5/5 στην καριέρα του σε ευρωπαϊκούς τελικούς και κατακτώντας το πρώτο Europa Conference League γίνεται αυτομάτως ο μοναδικός που έχει μαζί με το τρόπαιο της νεοσύστατης διοργάνωσης, το Champions League και το Europa League.

Ο Πορτογάλος προπονητής πίσω στο 2018 είχε απολυθεί από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγο πριν τα Χριστούγεννα εκείνου του έτους, με τον Χένρικ Μκιταριάν λίγους μήνες νωρίτερα έχει πωληθεί από τους «κόκκινους διαβόλους» και τον Κρις Σμόλινγκ να διαβαίνει την πόρτα της εξόδου το 2020.

Το Europa League του άλλοτε special one το 2017 με την Γιουνάιτεντ ήταν το τελευταίο τρόπαιο που κατέκτησε μέχρι και φέτος η ομάδα του Μάντσεστερ, με τον Μουρίνιο, τον Σμόλινγκ και τον Μκιταριάν να ενώνουν τις δυνάμεις τους φέτος στη Ρόμα. Στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα της αιώνιας πόλης, έφτασαν στην κατάκτηση του Europa Conference League στον τελικό των Τιράνων.

Η Γιουνάιτεντ, ακόμα ζει με τις αναμνήσεις του παρελθόντος...

2017: José Mourinho, Chris Smalling and Henrikh Mkhitaryan win the #UEL with Man Utd:



◎ 2018: Sell Mkhitaryan

◎ 2018: Sack Mourinho

◎ 2020: Sell Smalling

◉ 2022: Mourinho, Smalling and Mkhitaryan win the #UECL with AS Roma.



United haven’t won anything in that time. 🙃 pic.twitter.com/LGMrCyiYXK