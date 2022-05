Η UEFA όρισε το γήπεδο της Σλάβια Πράγας, «Έντεν Αρένα», ως το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικό του Conference League για τη σεζόν 2022/23.

H Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στη σημερινή (10/5) της συνεδρίαση προχώρησε μεταξύ άλλων στον ορισμό της έδρας του τελικού του Conference League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2022/23). Όπως ήταν γνωστό η επιλογή της νεότευκτης έδρας της ΑΕΚ, «OPAP Arena» δεν είναι η προτιμητέα για την επόμενη σεζόν, όμως υπάρχει συμφωνία για τη μεθεπόμενη χρονιά, το 2024.

Εν τέλει η διοργανώτρια επιτροπή όρισε ως έδρα για τον δεύτερο τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης, την «Έντεν Αρένα» στην Τσεχία. Πρόκειται για την έδρα της Σλάβιας Πράγας και της εθνικής ομάδας της Τσεχίας, έχει χωριτηκότητα 20.800 θέσεις και θεωρείται το πιο σύγχρονο στην Τσεχία. Η UEFA είχε χρησιμοποιησεί το συγκεκριμένο γήπεδο για το Super Cup του 2013, το οποίο κατέκτησε η Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Τσέλσι (5-4 στα πέναλτι).

🏟️ 🇨🇿Eden Arena in Prague will host next season's @europacnfleague final on 7 June 2023!#UECL | #UECLfinal | #UEFAExCo pic.twitter.com/6jhtKwIBOa