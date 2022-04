Επεισόδια, μολότοφ και ξύλο στη Μασσαλία το βράδυ της Τετάρτης (06/04) καθώς υπήρξαν αγριες συμπλοκές μιας και οπαδοί του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν συναντήθηκαν με οπαδούς της Μαρσέιγ και της ΑΕΚ!

Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στη Μασσαλία λίγο πριν τον αγώνα της Μαρσέιγ με του ΠΑΟΚ! Ομάδα χούλιγκαν της Μαρσέιγ επιτέθηκαν στο ξενοδοχείο που μένουν άνθρωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Μάλιστα οπαδοί των «ασπρόμαυρων», έχοντας για βοήθεια τους οπαδούς της Παρτιζάν είχαν άγριες συμπλοκές με οπαδούς της Μαρσέιγ που είχαν τη συνδρομή οπαδών της ΑΕΚ.

Σε αρκετούς δρόμους της Μασσαλίας επικράτησαν σκηνές χάους, καθώς υπήρξαν συμπλοκές σώμα με σώμα και πολλά επεισόδια.

Η αστυνομία από την πλευρά της δεν κατάφερε να επιβάλλει την τάξη, παρά το γεγονός ότι έκανε και χρήση δακρυγόνων. Δεν έχουν υπάρξει ακόμη αναφορές για πιθανούς τραυματισμούς ή συλλήψεις.

