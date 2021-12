Τότεναμ: Αποκλείστηκε στα χαρτιά από το Conference League, κατοχυρώθηκε στη Ρεν το ματς

Η Τότεναμ αποχαιρέτησε άδοξα το Conference League, καθώς η UEFA αποφάσισε τον αποκλεισμό της στα χαρτιά.

Η αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Ρεν είχε αναβληθεί, λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού που έχουν οι Άγγλοι το τελευταίο διάστημα.

Οπως είχε ανακοινώσει η UEFA, ο νικητής θα προέκυπτε μετά από απόφαση που θα έπαιρνε η πειθαρχική επιτροπή της UEFA, με την Τότεναμ να βρίσκεται στην 3η θέση του ομίλου στο -3 από την Φίτεσε που κέρδισε με 3-1 την Μούρα στο τελευταίο παιχνίδι.

Τελικά, η απόφαση πάρθηκε την Δευτέρα (20/12), με την UEFA να γνωστοποιεί ότι η Τότεναμ έχασε στα χαρτιά το παιχνίδι με τους Γάλλους με 3-0 κι έτσι την πρόκριση για τα μπαράζ των «16» του Conference League, πήρε η Φίτεσε η οποία θα αντιμετωπίσει την Ραπίντ.

