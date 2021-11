Άνόρθωση: Γιατρός της Γάνδης έσωσε τη ζωή Κύπριου οπαδού

Στο φινάλε της νίκης της Ανόρθωσης επί της Γάνδης ένας Κύπριος οπαδός υπέστη καρδιακή προσβολή, όμως ο γιατρός των Βέλγων έδρασε άμεσα και τον έσωσε.

Μπορεί ο Λάζαρος Χριστοδουλός να ήταν ο «ήρωας» για την Ανόρθωση, καθώς με το φανταστικό του γκολ λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου «χάρισε» στους Κύπριους τη πρώτη τους νίκη στο Conference League κόντρα στη πρωτοπόρο του ομίλου Γάνδη, όμως ο πραγματικός ήρωας της βραδιάς ήταν στις τάξεις των Βέλγων.

Ο λόγος για τον γιατρό της Γάνδης, Γενς Ντε Ντέκερ, ο οποίος έσωσε τη ζωή ενός Κύπριου οπαδού που υπέστη καρδιακή προσβολή στο φινάλε της αναμέτρησης. Η Ανόρθωση μέσω Social Media γνωστοποίησε το περιστατικό και ευχαρίστησε τους Βέλγους.

«Πολλά ευχαριστώ στο ιατρικό επιτελείο της Γάνδης και στον γιατρό Γενς Ντε Ντέκερ ο οποίος ανταποκρίθηκε σε ένα έκτακτο περιστατικό, με έναν οπαδό μας να παθαίνει καρδιακή προσβολή μετά από το παιχνίδι.

Πρώτα άνθρωποι, μετά αντίπαλοι. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο και καλή τύχη στη συνέχεια της ευρωπαϊκής σας σεζόν», ανέφερε η ανάρτηση.

Από τη πλευρά της η Γάνδη απάντησε: «Όπως είπατε άνθρωποι της Ανόρθωσης, πρώτα άνθρωποι, μετά αντίπαλοι. Απλά ελπίζουμε πως είναι εντάξει και πως θα αποθεραπευτεί πλήρως».

Like you said @anorthosisfc, first humans, then rivals. We just hope he is ok and will make a full recovery 💙🤍🙏🏼 #UECL https://t.co/QwSi3uCFuy