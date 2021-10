Φέγενορντ: Επίθεση από χούλιγκαν στον πρόεδρο και τη διοίκηση της Ουνιόν, ένα από τα στελέχη τραυματίας

Θύμα επίθεσης από χούλιγκαν της Φέγενορντ έπεσαν 25 μέλη της αποστολής της Ουνιόν Βερολίνου που ταξίδεψαν στο Ρότερνταμ, ανάμεσα τους και ο πρόεδρος, Ντιρκ Τσίνγκλερ. Μία γυναίκα στέλεχος της διοίκησης διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Σκηνικά βίας με θύματα τη διοίκηση και τα μέλη της αποστολής της Ουνιόν Βερολίνου εκτυλίχθηκαν στο Ρότερνταμ, από χούλιγκανς της Φέγενορντ.

Παραμονή του μεταξύ τους αγώνα για το Conference League (21/10, 19:45), μερίδα σκληροπυρηνικών οπαδών των Ολλανδών επιτέθηκε στο εστιατόριο που βρίσκονταν 25 άνθρωποι των Βερολινέζων, ανάμεσά τους όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα και ο πρόεδρος, Ντιρκ Τσίνγκλερ, ο γενικός αρχηγός και ο υπεύθυνος τύπου, με μία γυναίκα να διακομίζεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Αμέσως μετά την καταγγελία, η αστυνομία του Ρότερνταμ εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό στους δρόμους της πόλης, προβαίνονας στη σύλληψη ενός 25χρονου Ολλανδού που φέρεται να ήταν ένας εκ των δραστών.

Δείτε το βίντεο της επίθεσης και του ανθρωποκυνηγητού που ακολούθησε:

Rotterdam. 20.10.2021

The day before the match in the Conference League between Feyenoord and Union Berlin, Feyenoord hooligans attacked a bar in Rotterdam where 25 Union Berlin delegates were eating, including 2 club bosses, Dirk Zingler and Oskar Kosche. One person was injured. pic.twitter.com/Zdi87kV7kE