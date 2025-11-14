Η Εθνική Ελπίδων την επόμενη αγωνιστικού του 6ου Ομίλου των προκριματικών του EURO U21 θα υποδεχτεί τη Βόρεια Ιρλανδία στη Λιβαδειά.

Το «τραίνο» της Εθνικής Ελπίδων συνεχίζει την πορεία του με προορισμό του EURO U21 του 2027. Η Γαλανόλευκη υπέταξε τη Γεωργία στη Λεωφόρο και έκανε το 4Χ4 στον 6ο Όμιλο των προκριματικών.

Επόμενη αντίπαλο της ομάδας του Γιάννη Ταουσιάνη θα είναι η Βόρεια Ιρλανδία, την οποία θα υποδεχτεί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στις 14 Νοεμβρίου, στη Λιβαδειά. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 16:00

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων