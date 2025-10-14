Στο 83' μετά από εξαιρετική ενέργεια του Κουτσογούλα, ο Τζίμας σκόραρε και η Εθνική ελπίδων πέρασε με το διπλό και από τη Λετονία.

Τρεις νίκες σε τρεις αγωνιστικές μετράει η Εθνική Ελπίδων στον όμιλο των προκριματικών για το Euro U21 καθώς πέρασε με το διπλό και από τη Λετονία.

Στο 83' έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Κουτσογούλα και σέντρα από τα δεξιά, ο Τζίμας με πλασέ στην κίνηση μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα γράφοντας το 0-1 που ήταν και το τελικό σκορ.