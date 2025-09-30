Οι επιθετικοί της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, μπορεί να μην κληθηκαν στην Εθνική Ανδρών, όμως είναι στις επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη για την Εθνική Ελπίδων.

H ΕΠΟ ανακοίνωσε τις κλήσεις του προπονητή της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννη Ταουσιάνη ενόψει των εκτός έδρας αγώνων για τα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα σστην Γερμανία (10/10/2025, 19:00, Ιένα) και στην Λετονία (14/10/2025, 17:00, Ρίγα). Μεταξύ των 26 ποδοσφαιριστών είναι οι επιθετικοί της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας.

Από τρεις παίκτες έχουν στις κλήσεις Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.

Αναλυτικά οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων

Τερματοφύλακες: Νίκος Μπότης (Ολυμπιακός), Αλέξανδρος Τσομπανίδης (Πανσερραϊκός) , Δημήτρης Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος (Ολυμπιακός), Χρήστος Αλεξίου (Ίντερ), Γιώργος Κάτρης (Λεβαδειακός), Κωνσταντίνος Κωστούλας (ΟΦΗ), Δημήτρης Κεραμίτσης (Πογκόν), Αθανάσιος Κουτσογούλας (Πανσερραϊκός), Δαυίδ Γαλιάτσος (Παναιτωλικός), Κωνσταντίνος Πολυκράτης (ΠΑΟΚ), Νόα Άλλεν (Ίντερ Μαϊάμι).

Μέσοι: Σωτήρης Κοντούρης (Παναιτωλικός), Δημήτρης Καλοσκάμης (ΑΕΚ), Κωνσταντίνος Γκούμας (ΠΑΟΚ), Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ (Πανσερραϊκός), Χρήστος Αλμύρας (Αστέρας AKTOR), Αντριάνο Μπρέγκου (Παναθηναϊκός), Χρήστος Παπαδόπουλος (Αταλάντα).

Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας (Λουγκάνο), Δημήτρης Ράλλης (Γιαγκελόνια), Στέφανος Τζίμας (Μπράιτον), Χαράλαμπος Κωστούλας (Μπράιτον), Αντώνης Παπακανέλλος (Ρίο Άβε), Σταύρος Πνευμονίδης (Ολυμπιακός), Λάμπρος Σμυρλής (Παναιτωλικός).