Ραφίνια: «Ήμουν κοντά στην εθνική Ιταλίας, ευτυχώς το διαβατήριο δεν ήταν έτοιμο εγκαίρως»

Ο Ραφίνια αποκάλυψε πως το 2020 βρέθηκε μια ανάσα από την εθνική Ιταλίας, αλλά τελικά επέλεξε τη Βραζιλία, όπου σήμερα είναι βασικός πυλώνας της «σελεσάο».

Στο ποδόσφαιρο, πολλές φορές οι δρόμοι των παικτών και των εθνικών ομάδων δεν ακολουθούν την αναμενόμενη πορεία. Στην περίπτωση του Ραφίνια, του Βραζιλιάνου εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIGC) έκανε μια προσπάθεια να τον φέρει στην εθνική Ιταλίας το 2020, αξιοποιώντας το γεγονός ότι ο πατέρας του είχε ιταλική υπηκοότητα, αλλά η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε καρπούς.

Όπως είχε επιβεβαιώσει ο Ντέκο, νυν αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα και τότε ατζέντης, το 2021: «Πέρυσι υπήρξε μια έντονη προσέγγιση από την Ιταλική Ομοσπονδία». Ωστόσο, ο Ραφίνια σε δηλώσεις που παραχώρησε αποκάλυψε ότι το 2020, βρέθηκε μία ανάσα από την εθνική Ιταλίας, τονίζοντας ότι αν το διαβατήριο του δεν καθυστερούσε, τότε θα βρισκόταν στο ρόστερ της ομάδας που κατέκτησε το EURO.

«Ήμουν κοντά στο να δεχτώ την κλήση της εθνικής Ιταλίας. Υποτίθεται ότι θα πήγαινα στο Euro που κέρδισαν το 2020. Βασικά ήμουν έτοιμος να πάω. Έτσι, ευτυχώς, αφού το διαβατήριο δεν βγήκε. Τότε, οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας της Ιταλίας μου τηλεφωνούσαν. Ο Ζορζίνιο μου τηλεφωνούσε συνέχεια. Το ιταλικό επιτελείο είχε αυτό το καταπληκτικό σχέδιο για μένα, κάτι που πραγματικά μου τράβηξε την προσοχή. Αλλά την ίδια στιγμή, βαθιά μέσα μου, εξακολουθούσα να έχω την ελπίδα ότι θα μπορούσα να φορέσω τη φανέλα της Βραζιλίας. Και ευτυχώς, το ιταλικό μου διαβατήριο δεν ήταν έτοιμο εγκαίρως» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 28χρονος, φέτος υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ, εντυπωσιάζει και σε 52 εμφανίσεις με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα έχει σκοράρει 31 γκολ και έχει μοιράσει 25 ασίστ. Ενώ, εκτός από βασικός και αναντικατάστατος με τους Καταλανούς, είναι και από τα βασικά «γρανάζια» της εθνικής Βραζιλίας.

Raphinha: “I was close to accepting Italian national team call!”.



“I was supposed to go to the Euro they won in 2020. I was basically set to go. So luckily, since the passport didn’t come through”, told @isabelapagliari.



“At that point, the people from the Italian national… pic.twitter.com/srCa9JNy06

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2025