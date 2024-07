Η Αγγλία τερμάτισε δεύτερη στο EURO 2024, αφού γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 2-1 και στο Λονδίνο τα πράγματα ξέφυγαν με οπαδούς των Τριών Λιονταριών να παίζουν ξύλο μεταξύ τους.

Στιγμές... deja vu ξανά ζουν οι Άγγλοι μετά την ήττα τους σε δεύτερο σερί τουρνουά και οι φίλαθλοι στο Λονδίνο δεν είναι τόσο ψύχραιμοι με αυτό.

Χάρη στο «χρυσό» γκολ του Μίκελ Οϊαρθάμπαλ στο 86ο λεπτό του τελικού του EURO 2024, η Ισπανία στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης και η Αγγλία ξανά τερμάτισε δεύτερη για δεύτερο διαδοχικό τουρνουά.

Οι Βρετανοί οπαδοί μετά τη λήξη του ματς ήταν έξαλλοι και έπαιξαν ξύλο μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας... μπουνιές και κλωτσιές!

England fans fighting one another in London 🏴󠁧󠁢󠁥 pic.twitter.com/SOLrlwnpSn