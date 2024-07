Η ευρέως γνωστή τραγουδίστρια Adele βρέθηκε στον ημιτελικό του EURO 2024 ανάμεσα σε Αγγλία και Ολλανδία (2-1) και δέχτηκε πληθώρα αρνητικών σχόλιων για την συμπεριφορά της.

Η Adele ταξίδεψε στη Γερμανία και παρακολούθησε από κοντά τον ημιτελικό του EURO 2024 ανάμεσα στην Αγγλία και την Ολλανδία (2-1) όπου τα Τρία Λιοντάρια πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Η τραγουδίστρια, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κόσμο στις εξέδρες, με τις κάμερες και τα φλας των παρευρισκόμενων να είναι στραμμένα πάνω της ακόμα και κατά τη διάρκεια της ομάδας του Σάουθγκεϊτ για την πρόκριση.

Σε ένα video που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο η Αντέλ φαίνεται να είναι έξαλλη να φωνάζει σε κάποιον από το πλήθος «να σκάσει».

Οι χρήστες του διαδικτύου εξοργίστηκαν με την αντίδραση της Αγγλίδας τραγουδίστριας, γράφοντας αρνητικά σχόλια για την ανάρμοστη συμπεριφορά της. «Αν είχε ιδέα από ποδόσφαιρο θα καταλαβαίνε πως δεν ήταν πέναλτι αυτό που πήρε η Αγγλία», «Δεν είναι καθόλου σοβαρή», ήταν μόνο μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν κάτω από το σχετικό post στο X.

Adele yelling “shut up” to the crowd as they watch England score a penalty at #EURO2024. pic.twitter.com/LQR86NPn6f