Η Ισπανία έφτασε στον τελικό του EURO 2024 και ονειρεύεται τον τίτλο δείχνοντας σε όλους το ποιόν της. Τι μάθαμε, όμως, από την εξαιρετική πορεία των Ισπανών;

Η φετινή εκδοχή της εθνικής Ισπανίας στο EURO 2024 είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Οι Ισπανοί αισίως -και δικαίως- βρίσκονται στον τελικό, εκεί όπου θα βρεθούν αντιμέτωποι με την Αγγλία.

Με την ανατροπή που σημείωσε στον ημιτελικό απέναντι στη Γαλλία, η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε «κλείδωσε» μία θέση για τον τελικό της 14ης Ιουλίου και φιλοδοξεί να σηκώσει ξανά ένα μεγάλο τρόπαιο, μετά το EURO 2012.

Πήρε το «χρυσό» εισιτήριο δείχνοντας σε ακόμη ένα ματς ότι πρόκειται για την πιο καλή και αποτελεσματική ομάδα της φετινής διοργάνωσης.

Από την πρεμιέρα της με την Κροατία έως και τον «θρίαμβο» με τους Γάλλους, ας δούμε τι μάθαμε για την μία από τις δύο φιναλίστ του EURO 2024.

Σε έναν ομολογουμένως δύσκολο όμιλο με την κάτοχο Ιταλία, την πάντα μαχητική Κροατία και την ψυχωμένη Αλβανία, η Ισπανία έδειξε ποιος είναι το… αφεντικό κάνοντας το 3/3, ούσα η μοναδική ομάδα που πέτυχε το απόλυτο.

Στα νοκ-άουτ, δεν πτοήθηκε όταν η έκπληξη του τουρνουά Γεωργία προηγήθηκε νωρίς, φέροντας το ματς «τούμπα» για να φτάσει στο τελικό 4-1. Με την οικοδέσποινα Γερμανία, το γκολ του Βιρτς την… πάγωσε λίγο πριν τη λήξη του 90λέπτου, ωστόσο δεν άφησε το μομέντουμ, που ήταν ξεκάθαρα υπέρ των Γερμανών, να την επηρεάσει παραπάνω. Και στο τέλος, απάντησε με τον ίδιο τρόπο, στην εκπνοή της παράτασης, αφήνοντας το σύνολο του Γιούλιαν Νάγκελσμαν εκτός συνέχειας.

Για να φτάσουμε στο ματς με τη Γαλλία, όπου η Ισπανία δεν λιγοψύχησε όταν οι Τρικολόρ άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9’ με τον Κολό Μουανί, αλλά απεναντίας άλλαξαν άρδην τόσο την εικόνα, όσο και το αποτέλεσμα του αγώνα.

Η συνέπεια χαρακτηρίζει το σύνολο του Ντε Λα Φουέντε από την πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Ξεπέρασε στο ρελαντί το εμπόδιο της τρίτης του κόσμου Κροατίας, ενώ παρά το ισχνό 1-0 ήταν καλύτερη της Ιταλίας υποτάσσοντας την κάτοχο του προηγούμενου EURO.

Με την Αλβανία έκανε το χρέος της (1-0) για να γίνει στη συνέχεια «δήμιος» της οικοδέσποινας Γερμανίας, αλλά και της δευτεραθλήτριας κόσμου Γαλλίας.

Ο απολογισμός; Έξι νίκες, 13 γκολ υπέρ (κανένα εξ αυτών από την άσπρη βούλα) και τρία γκολ παθητικό. Όλα αυτά σε συνδυασμό με ωραίο ποδόσφαιρο και, το πιο σημαντικό, αποτελεσματικότητα.

Δεν έχει κλείσει καν τα 17 έτη. Για την ακρίβεια, το προσεχές Σάββατο έχει τα γενέθλιά του. Κι όμως, ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του EURO 2024 κι ένας από τους λόγους που η Ισπανία βρίσκεται στον τελικό.

Δραστήριος και επιδραστικός για την ομάδα του, μετρώντας τρεις ασίστ, ενώ από το βράδυ της Τρίτης (09/07) σημείωσε ένα καθοριστικό και αριστουργηματικό γκολ, δίνοντας το σύνθημα της ανατροπής.

Αλήθεια, τι απάντηση να έβρισκε ο Μενιάν σε αυτό το σουτ; Ο Γιαμάλ έλαβε το χρίσμα του νεότερου παίκτη που σκοράρει σε EURO ή Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που ούτε ο θρυλικός Πελέ είχε κατορθώσει σε τόσο νεαρή ηλικία.

Lamine Yamal is the first ever 16-year-old to appear in a semi-final at a major international tournament.



He breaks Pelé's record from the 1958 World Cup (17Y 244D) as the youngest player to feature in the SF at either the World Cup or the European Championships. #EURO2024 pic.twitter.com/A5vcsB0WYI