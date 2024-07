Ο Μικέλ Μερίνο τίμησε τον πατέρα του μετά την πρόκριση της Ισπανίας στους «4» του EURO 2024, επαναλαμβάνοντας τον πανηγυρισμό που εκείνος είχε κάνει στη «Stuttgart Arena, μετά το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ.

Ο Μερίνο ήταν ο σωτήρας της Ρόχα, που με ένα γκολ στο 120' την έστειλε στα ημιτελικά του EURO 2024. Ο Ισπανός με μία εκπληκτική κεφαλιά «λύγισε» τη διοργανώτρια χώρα στα τελευταία λεπτά κάνοντας τη «Stuttgart Arena» να... παγώσει.

Πρόκειται για ένα γήπεδο το οποίο έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ίδιου, καθώς στις 3 Σεπτεμβρίου του 2020 είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με το εθνόσημο.

Οι συμπτώσεις όμως δεν τελειώνουν εκεί, καθώς ο πατέρας του, Μιχέλ Άνχελ Μερίνο είχε βρει δίχτυα στο ίδιο στάδιο τη σεζόν 1991-92 όταν αγωνιζόταν για την Οσασούνα, κάνοντας μάλιστα έναν πολύ ιδιαίτερο πανηγυρισμό. Εκείνο ήταν και το μοναδικό γκολ που είχε σημειώσει στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών από τους παίκτες της Ρόχα, ο 28χρονος χαφ μιμήθηκε τον πατέρα του επαναλαμβάνοντας την χαρακτηριστική κίνηση που εκείνος είχε κάνει γύρω από το σημαιάκι του κόρνερ. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να τον τιμήσει, μιάς και αποτελεί το μεγάλο του πρότυπο, όπως άλλωστε έχει δηλώσει.

Dad, Son, 33 years apart, same stadium, same celebration! pic.twitter.com/txOD7ReevS