Οι Ολλανδοί αναγκάστηκαν να δηλώσουν «απόντες» από τη συνέντευξη Τύπου (09/07), αφού το τρένο της αποστολής «μπλόκαρε» στις σιδηροδρομικές γραμμές, επιφέροντας μεγάλη καθυστέρηση.

Πέρα από θέαμα, το EURO 2024 προσφέρει και ευτράπελα. Το βράδυ της Τετάρτης (10/07, 22:00), Αγγλία και Ολλανδία έρχονται αντιμέτωπες για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης (09/07) συνέντευξη Τύπου των δύο ομάδων, η Ολλανδία δεν θα είναι... παρούσα.

Οι Οράνιε αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τη συνέντευξη, καθώς η ομάδα θα αργήσει να φτάσει στο Ντόρτμουντ. Ο λόγος της καθυστέρησης οφείλεται σε μπλοκάρισμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ του Βόλφσμπουργκ και της πόλης της Βεστφαλίας!

