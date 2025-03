Οι φίλαθλοι των Ολλανδών υποδέχθηκαν την εθνική Ισπανίας με ένα σπάνιας ομορφιάς κορεό, που απεικόνιζε την αξέχαστη κεφαλιά του Ρόμπεν Φαν Πέρσι μαζί με θρυλικές μορφές των Οράνιε.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, τέθηκε αντιμέτωπη με την Ολλανδία στα προημιτελικά του Nations League, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 2-2 και να αφήνουν τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Στο κατάμεστο γήπεδο της Φέγενορντ, οι Οράνιε έφτασαν πολύ κοντά στη νίκη, έχοντας στο πλευρό τους τον... 12ο παίκτη τους, με τους φιλάθλους να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα πριν και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Λίγα λεπτά πριν τη σέντρα, ο κόσμος στις εξέδρες ύψωσε ένα εντυπωσιακό κορεό, που έμοιαζε με φόρο τιμής στις σπουδαιότερες προσωπικότητες που έχουν φορέσει την πορτοκαλί φανέλα. Μερικοί ήταν οι Γιόχαν Κρόιφ, Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, Ντένις Μπέργκαμπ, και Άριεν Ρόμπεν. Η δημιουργία περιλάμβανε στιγμές από πανηγυρισμούς αλλά και από γκολ που έχουν μείνει στην ιστορία, όπως αυτό του Ρόμπεν Φαν Πέρσι στο Μουντιάλ του 2014.

Ο «ιπτάμενος Ολλανδός» είχε τότε βρει δίχτυα με αυτήν την αξέχαστη κεφαλιά κάνοντας το 1-1 για την Ολλανδία κόντρα στη Φούρια Ρόχα.

This tifo before the Netherlands vs. Spain game 😍 pic.twitter.com/lg2mepNP8g