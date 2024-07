Οδηγός τρένου στην Τουρκία σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά από πλατεία γεμάτη φιλάθλους για να δει τον αγώνα της εθνικής του κόντρα στην Αυστρία, στους «16» του EURO 2024.

Το όνειρο έμεινε ζωντανό για τους Τούρκους, που με τη νίκη επί της Αυστρίας στη φάση των «16» του EURO 2024, συνεχίζουν διεκδικούν τη μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία τους.

Στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης γινόταν το απόλυτο χάος, με τους φιλάθλους να συγκεντρώνονται σε πλατείες της πόλης προκειμένου να παρακολουθήσουν το ματς σε γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί.

Ακόμη κι ένας οδηγός τρένου, ο οποίος εκτελούσε εκείνη τη στιγμή ένα απλό δρομολόγιο, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και σταμάτησε μπροστά από μία οθόνη για να δει έστω για λίγα δευτερόλεπτα το πώς εξελίσσεται αυτή η κρίσιμη για την πατρίδα του αναμέτρηση. Ο κόσμος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην πλατεία τον χειροκρότησε, αποδίδοντάς του τα εύσημα για την... αφοσίωση.

02.07.2024 EURO 2024

