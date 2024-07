Ο Αρντά Γκιουλέρ έχει μία και μοναδική αποστολή στο EURO 2024: Να πείσει τον Αντσελότι ότι είναι πολύ καλός για να... ζεσταίνει τον πάγκο της Ρεάλ. Ο ξεχωριστός 19χρονοςτων Μαδριλένων ψάχνει την καταξίωση στους Μερένγκες, ανάμεσα σε ένα ρόστερ γεμάτο «αστέρες».

Μία από τις αποκαλύψεις του EURO 2024 είναι για την Τουρκία ο Αρντά Γκιουλέρ. Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος μονοπωλούσε το ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του περασμένου καλοκαιριού, «συστήνεται» ξανά στο κοινό έπειτα από μία δυσοίωνη αρχή στη Βασίλισσα.

Το wonderkid των Τούρκων, ξεκίνησε να γράφει τη δική του ιστορία με την εθνική του ομάδα με, το ασύλληπτο γκολ του κόντρα στη Γεωργία το οποίο ήταν αρκετό ώστε να καταρρίψει ένα... σκονισμένο ρεκόρ το οποίο κατείχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο από το 2004.

Όντας πλέον ο νεότερος που έχει βρει δίχτυα στο ντεμπούτο του στη διοργάνωση, ο νεαρός παίκτης των Μαδριλένων εξακολουθεί να αναζητά την ευκαιρία ώστε να πάρει τα λεπτά συμμετοχής που του αναλογούν στη Ρεάλ, παρά τον υψηλό ανταγωνισμό και την έλευση του Μπαπέ.

19-year-old Arda Guler has broken Cristiano Ronaldo's record from 2004 to become the youngest player to ever score on their EURO debut 🤯



WHAT A TALENT 🔥 pic.twitter.com/h0IUSektY7