Ο Αρντά Γκιουλέρ παρουσιάστηκε κι επίσημα ως το νέο αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης και η μητέρα του που βρισκόταν στην πρώτη σειρά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησής της.

Στον αστερισμό του Αρντά Γκιουλέρ κινείται τα τελευταία 24ωρα η Ρεάλ Μαδρίτης, πρώτα ολοκληρώνοντας την... κλοπή του μέσα από τα χέρια της Μπαρτσελόνα και σε δεύτερο χρόνο μέσω της επίσημης παρουσίασής του στα γραφεία του συλλόγου.

Ο 18χρονος ανερχόμενος Τούρκος σταρ φόρεσε το κοστούμι του και μίλησε για πρώτη φορά στα ΜΜΕ ως παίκτης των Μερένγκες, ενώ στο πλαίσιο της παρουσίασής του η Ρεάλ ετοίμασε ένα ξεχωριστό βίντεο καλωσορίσματος με τις καλύτερες στιγμές του από τη Φενέρμπαχτσε και την εθνική Τουρκίας. Στη θέα του οποίου η μαμά Γκιουλέρ συγκινήθηκε από υπερηφάνεια.

Η μητέρα του, Σεράπ Γκιουλέρ, όπως κάθε άλλη μητέρα που θα βρισκόταν σε αντίστοιχη θέση, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της και δάκρυσε, με τον ταλαντούχο γιο της να αντιλαμβάνεται τη συναισθηματική της φόρτιση και να την ανταμείβει με ένα στοργικό φιλί.

🥹❤️ Arda Güler's mother was in tears watching the highlight reel of her son at the official Real Madrid unveiling ceremony today. pic.twitter.com/YfsYW9U8Yx