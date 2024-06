Η απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία έγινε η τρίτη κάτοχος του EURO, η οποία αποκλείστηκε στη φάση των «16» στο επόμενο τουρνουά.

Η Ιταλία άφησε τα «σκήπτρα» της στo Βερολίνο. Η Σκουάντρα Ατζούρα ηττήθηκε από την Ελβετία με 2-0 και αποκλείστηκε από το EURO 2024, στη φάση των «16», τρία χρόνια μετά τον θρίαμβο της στο «Wembley» στον τελικό με την Αγγλία.

Οι Ιταλοί συνέχισαν το αρνητικό σερί των πρωταθλητών Ευρώπης, καθώς έγιναν η τρίτη διαδοχική ομάδα που μπήκε σε EURO ως κάτοχος του τροπαίου και έμεινε εκτός από τον πρώτο γύρο των νοκ άουτ.

Θυμίζουμε πως στο EURO 2016 η Ισπανία αποκλείστηκε στη φάση των «16» από την Ιταλία (2-0), τέσσερα χρόνια μετά το «back to back» ευρωπαϊκό τρόπαιο που πανηγύρισε το 2012. Εκείνη τη χρονιά η Πορτογαλία σήκωσε την κούπα στον τελικό με τη Γαλλία στο Παρίσι και στο αμέσως επόμενο τουρνουά η παρέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο ηττήθηκε από το Βέλγιο με 1-0 στην πρώτη φάση των νοκ άουτ.

