Μέσω επίσημης τοποθέτησης η ομοσπονδία της Τουρκίας διέψευσε τα δημοσιεύματα που δημιούργησαν από το... πουθενά θέμα ανάμεσα στον Αρντά Γκιουλέρ και τον Βιντσέντσο Μοντέλα ξεκαθαρίζοντας ότι ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποχώρησε από την προπόνηση λόγω των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν.

Θέμα από το... πουθενά δημιούργησαν οι Τούρκοι το βράδυ της Κυριακής. Τα Μέσα της χώρας κοινοποίησαν ένα χαρακτηριστικό βίντεο όπου φαινόταν ο Βιντσέντσο Μοντέλα να αρπάζει το διακριτικό φανελάκι από τον Αρντά Γκιουλέρ και να τον στέλνει εκτός προπόνησης.

Άπαντες στην Τουρκία ξέσπασαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ρίχνοντας το φταίξιμο στον Μοντέλα. Μόνο που η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, με την ομοσπονδία της Τουρκίας να ξεκαθαρίζει το τοπίο και να βάζει τα πάντα στη σωστή θέση. Οι Τούρκοι τοποθετήθηκαν επισήμως και τόνισαν ότι ο Γκιουλέρ ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη βουβωνική χώρα, το οποίο τον άφησε εκτός ενδεκάδας από το τελευταίο παιχνίδι με την Πορτογαλία.

