Πρόβλημα από το... πουθενά με την ηλικία του Λαμίν Γιαμάλ προκύπτει στην Ισπανία όσον αφορά την παρουσία του στα γήπεδα της Γερμανίας για το EURO 2024.

Ο Λαμίν Γιαμάλ βγάζει μάτια στα γήπεδα της Γερμανίας. Παρότι βρίσκεται ακόμα στο 16ο έτος της ηλικίας του, ο Ισπανός ακραίος επιθετικός έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει στο EURO 2024 με τη «Φούρια Ρόχα», όντας ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της ομάδας του Λουίς Ντε λα Φουέντε.

Μπορεί η ηλικία του Γιαμάλ να είναι και αυτή που εντυπωσιάζει περισσότερο, ωστόσο αυτή ενδέχεται να βάλει και σε μπελάδες την ομοσπονδία της χώρας. Διότι σύμφωνα με τον νόμο της Γερμανίας κανείς ανήλικός δεν επιτρέπεται να δουλεύει μετά τις 20:00, ακόμα και αν δοθεί συναίνεση από τους γονείς.

Σύμφωνα με τον νόμο της Γερμανίας όσον αφορά την εργασία των ανηλίκων, κανένα παιδί κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να εργάζεται μετά τις 20:00. Για τους ανήλικους αθλητές υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που τους επιτρέπει να αγωνίζονται έως και τις 23:00, υπό προϋποθέσεις.

Τι ισχύ λοιπόν για τον Γιαμάλ. Στο παιχνίδι με την Ιταλία που ξεκίνησε στις 21:00, τοπική ώρα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 23:00, ο Λουίς Ντε λα Φουέντε αποφάσισε να αντικαταστήσει τον 16χρονο στο 70ο λεπτό του αγώνα. Απόψε απέναντι στην Αλβανία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός ενδέχεται να αφήσει εκτός τον 16χρονο, ειδικά από τη στιγμή που η Ισπανία δεν κυνηγά τίποτα απολύτως, έχοντας ήδη κλειδώσει την πρόκριση και την πρώτη θέση του ομίλου.

Από εκεί και πέρα ωστόσο, η Ισπανία ενδέχεται να δώσει στα νοκ άουτ παιχνίδια που μπορεί να οδηγηθούν και στην παράταση. Σύμφωνα με τον νόμο της Γερμανίας, η Ισπανία θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 30.000 ευρώ -για κάθε ένα παιχνίδι- στο γερμανικό κράτος σε περίπτωση που ο Γιαμάλ... εργαστεί μετά τις 23:00.

Το γεγονός ωστόσο ότι πρόκειται για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση ενδέχεται να «σώσει» τους Ισπανούς. Βέβαια η Γερμανία πρόκειται για μια χώρα που τηρεί αυστηρά τους νόμους της και δεν αποκλείεται να βάλει εμπόδια στην ομοσπονδία της Ισπανίας αλλά και στην UEFA. Σύμφωνα με την BILD μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περαιτέρω ενδείξεις για κάτι βαρύτερο πέρα από το πρόστιμο των 30.000 ευρώ.

