Ο Αρντά Γκιουλέρ έκανε «δώρο» γενεθλίων το γκολ που σκόραρε επί της Γεωργίας στην πρεμιέρα της Τουρκίας στο EURO 2024 στον προπονητή του, Βιντσέτζο Μοντέλα.

Ένα ιδιαίτερο και σίγουρα πολύ ξεχωριστό δώρο πήρε εν μέσω EURO 2024 για τα γενέθλια του ο προπονητής της Τουρκίας, Βιντσέτζο Μοντέλα. Oι Τούρκοι νίκησαν τους Γεωργιανούς στην πρεμιέρα τους στον 6ο Όμιλο του τουρνουά, με το άστρο του Αρντά Γκιουλέρ να λάμπει.

Ο 19χρονος πέτυχε ένα φανταστικό γκολ στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης, με το οποίο πήρε εκ νέου προβάδισμα η Τουρκία και το αφιέωσε στον προπονητή της ομάδας του, λέγοντας πως του ζήτησε «δώρο» ένα γκολ για τα γενέθλια του: «Ο προπονητής μου ζήτησε ένα γκολ για δώρο γενεθλίων, οπότε το έκανα. Χρόνια πολλά κόουτς».

Να θυμίσουμε πως αυτή είναι η πρώτη νίκη της Τουρκίας σε πρεμιέρα EURO.

🗣️ Arda Güler: "My coach asked me for a goal as a gift for his birthday, so I did it. Happy Birthday coach." pic.twitter.com/VYS22mHe9F