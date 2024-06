Ο Honey, ένας αφρικανικός καστανόξανθος αετός, προέβλεψε επικράτηση της Αγγλίας κόντρα στη Σερβία στην πρεμιέρα τους για το EURO 2024.

Ο Honey, ένας αφρικανικός καστανόξανθος αετός, μάντεψε επικράτηση των Τριών Λιονταριών απέναντι στη Σερβία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ στον εναρκτήριο αγώνα τους στο Γκελζενκίρχεν απόψε στις 22:00.

