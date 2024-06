Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι βασικός για τη Δανία κόντρα στη Σλοβενία για το EURO 2024 και θα αγωνιστεί σε αυτό το τούρνουα τρία χρόνια και τέσσερις ημέρες μετά τον αγώνα που έπαθε ανακοπή καρδιάς.

Ξεχωριστή ημέρα για τον Κρίστιαν Έρικσεν. Ο Δανός βρίσκεται στην αρχική σύνθεση της εθνικής του για την αναμέτρηση με τη Σλοβενία για την 1η αγωνιστική του 3ου Ομίλου του EURO 2024 και θα αγωνιστεί ξανά στο τουρνουά που σταμάτησε η καρδιά του!

Τρία χρόνια και τέσσερις ημέρες ή με άλλα λόγια 1.100 ημέρες μετά το απόγευμα που ο τότε 29χρονο μέσος υπέστη ανακοπή και «σόκαρε» την ποδοσφαιρική Ευρώπη ο νικητής της ζωής όχι απλά έχει επιστρέψει σε top επίπεδο, ως ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά θα αγωνιστεί και πάλι σε EURO.

🔴🇩🇰 | #MUFC midfielder Christian Eriksen named in the Denmark starting XI at #EURO2024 1100 days after suffering a cardiac arrest at Euro 2020.



What a hero 👏 pic.twitter.com/3IzUxvuCvB — United View (@unitedviewtv) June 16, 2024

Όταν ο Έρικσεν «πάγωσε» την Ευρώπη

Ήταν 12 Ιουνίου του 2021 και η αναμέτρηση της Δανίας με τη Φινλανδία για το EURO 2020. Στο 43o λεπτό του αγώνα o τότε χαφ της Ίντερ κατέρρευσε μόνος του, δίχως να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή μαρκάρισμα. Αμέσως έσπευσαν τα ιατρικά επιτελεία και έκαναν χρήση τεχνητής αναπνοής και απινιδωτή, ενώ του είχε γίνει και τραχειοτομή.

Αμέσως οι δακρυσμένοι ποδοσφαιριστές της Δανίας δημιούργησαν ένα τείχος γύρω από τον συμπαίκτη τους. Αναμφίβολα η πιο «δυνατή» εικόνα του τουρνουά.

Η διάγνωση για τον Έρικσεν ήταν σοκαριστική. Ανακοπή καρδιάς. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των γιατρών ο Δανός κατάφερε να μείνει στη ζωή και λίγες μέρες αργότερα έκανε επέμβαση και έβαλε βηματοδότη.

🇩🇰 Denmark's Day.



On June 12th 2021, almost exactly 3 years ago. Christian Eriksen collapsed in Denmark's first Euro 2020 match against Finland.



After suffering cardiac arrest on the field of play, even after making a recovery, many didn't think Eriksen would play football… pic.twitter.com/MstDBnjWrb — Nordic Footy 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@footy_nordic) June 16, 2024

Από το κρεβάτι του νοσοκομείου και πάλι στο EURO

Ο Έρικσεν δεν δέχτηκε την προτροπή των γιατρών να εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο και δούλεψε σκληρά για να φτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν την ανακοπή. Τον Γενάρη του 2022 η Μπρέντφορντ του έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς αγωνίζεται ξανά στο κορυφαίο επίπεδο, ενώ σήκωσε και δυο τρόπαιο (League Cup και FA Cup).

O 32χρονος μέσος επέστρεψε και στην εθνική του, ενώ έδωσε παρών και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Τρία χρόνια μετά το... γκολ που έβαλε στον θάνατο ο Έρικσεν θα παίξει και σε EURO.

«Η επιστροφή σε αυτό το επίπεδο (να παίξω στο EURO) ήταν ένας στόχος που είχα από την αρχή. Έχουν περάσει τρία χρόνια και έχουν συμβεί πολλά. Δεν το σκέφτομαι κάθε μέρα, δεν το σκέφτομαι πολύ. Έχω στο μυαλό μου μόνο θετικά πράγματα. Να παίξω ποδόσφαιρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έρικσεν σε δηλώσεις του πριν το ματς με τη Σλοβενία.