Οι τελευταίες πληροφορίες των γερμανικών ΜΜΕ κάνουν λόγο για ενέδρες των Αλβανών οπαδών σε Σέρβους και Άγγλους.

Η γερμανική αστυνομία εδώ και αρκετές ημέρες στεκόταν στην επικινδυνότητα της κοινής παρουσίας Άγγλων και Σέρβων οπαδών στο Γκελζενκίρχεν. Μάλιστα, ζήτησε από τους ιθύνοντες της «Veltins Arena» να προσφέρουν μπύρες χωρίς αλκοόλ στους οπαδούς των ομάδων. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση η πόλη μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με τα ΜΜΕ της Γερμανίας να τονίζουν πως Αλβανοί έστησαν ενέδρες σε Σέρβους και Άγγλους που βρίσκονταν σε μπυραρίες εκτοξεύοντάς τους καρέκλες και τραπέζια.

Seeing reports it wasn’t England fans that attacked the Serbian fans, it was apparently Albanian fans attacking bars pic.twitter.com/FCunojDcsH

Η κατάσταση ξέφυγε, με την αστυνομία να μην προλαβαίνει τα άσχημα γεγονότα. Yπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, αλλά και για υλικές ζημιές. Μάλιστα, η γερμανική αστυνομία, αλλά και το Sky Sports προσθέτουν πως οι Βρετανοί οπαδοί δεν είχαν καμία ευθύνη σε όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Ηταν τα πρώτα σοβαρά επεισόδια στο EURO 2024 και δεν αποκλείεται τα μέτρα να γίνουν ακόμα πιο αυστηρά.

Lots of reports of Albanian fans ambushing bars where Serbian and English fans are drinking in Gelsenkirchen.



Please stay safe if you’re over there watching the game today. pic.twitter.com/140B09a3VG