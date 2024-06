Οι λάτρεις του FIFA παρατήρησαν πως το γκολ με το οποίο ισοφάρισε η Ιταλία θύμιζε αρκετά μία κλασική κομπίνα του παιχνιδιού.

Η Ιταλία μπορεί να αγχώθηκε στην πρεμιέρα της στο Euro 2024 κόντρα στην Αλβανία, αλλά κατάφερε να βγει νικήτρια με 2-1. Κάτι που έγινε χάρη στην γρήγορη ισοφάριση που πέτυχε, μόλις στο 11ο λεπτό με την κεφαλιά του Μπαστόνι.

Οι λάτρεις όμως των video games και ειδικά του FIFA που πλέον ονομάζεται FC 24, παρατήρησαν κάτι που τους εκανε να ενθουσιαστούν λίγο παραπάνω.

Τι ήταν αυτό; Η κομπίνα που χρησιμοποίησαν οι Πρωταθλητές Ευρώπης, η οποία είναι ίδια με ένα glitch του δημοφιλέστερου ποδοσφαιρικού παιχνιδιού.

Η φάση του κόρνερ

Ο Πελεγκρίνι και ο Ντιμάρκο, βρέθηκαν στην γωνία για την εκτέλεση του κόρνερ, με τον τελευταίο να σηκώνει και τα δύο του χέρια, προκειμένου να δείξει και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του τι κομπίνα θα κάνει...

Πήρε λοιπόν την μπάλα, την έδωσε πίσω στον Πελεγκρίνι που είχε ανοιχτεί και εκείνος με την σειρά του, σέντραρε στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί λοιπόν βρισκόταν ο παστόνι, ο οποίος με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην άλλη πλευρά της εστίας, με αποτέλεσμα να γίνει το 1-1.

Το... κόλπο αυτό το χρησιμοποιούν αρκεροί που παίζουν το FIFA και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, στο Twitter έγινε ένας μικρός χαμός...

