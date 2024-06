Λίγο πριν την πρεμιέρα τους στο EURO 2024 και τη μεταξύ τους «μάχη» οι φίλοι της Ιταλίας και της Αλβανίας έστησαν μια μικρή γιορτή στο Ντόρτμουντ.

Κάτι παραπάνω από εξαιρετικό είναι το κλίμα ανάμεσα στους φίλους της εθνικής Ιταλίας κι αυτούς της εθνικής Αλβανίας, λίγο πριν τη μεταξύ τους «μονομαχία» στην πρεμιέρα τους στο EURO 2024.

Οι οπαδοί των δύο χωρών έστησαν μια μικρή γιορτή στο Ντόρτμουντ εν όψει του ματς, με τους Ιταλούς να λαμβάνουν... μαθήματα παραδοσιακών αλβανικών χωρών αγκαλιά με τους αντιπάλους τους, χαρίζοντας πολύ όμορφες εικόνες.

🇮🇹❤️🇦🇱 Italy fans joining Albanians in their traditional dancing... things you love to see. 🫶 #EURO2024 pic.twitter.com/xnITXvOMob