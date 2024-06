Ο προπονητής της Ιταλίας, Λουτσιάνο Σπαλέτι, φέρεται να προσπάθησε να επιβάλει πειθαρχία στην ομάδα του στο Euro 2024 θέτοντας τέσσερις αυστηρούς κανόνες.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι, θα οδηγήσει την Ιταλία στο EURO 2024 αυτό το καλοκαίρι, με τους Ατζούρι να καλούνται να υπερασπιστούν το στέμμα των πρωταθλητών Ευρώπης. Ωστόσο, ο έμπειρος τεχνικός ο οποίος ανέλαβε την εθνική ομάδα της χώρας αφού οδήγησε τη Νάπολι σε έναν ιστορικό Σκουντέτο την περασμένη σεζόν, καλείται να βγει αλώβητος από έναν όμιλο με την Ισπανία, την Αλβανία και την Κροατία. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει την ομάδα του να παραμείνει συγκεντρωμένη στον στόχο, ο Σπαλέτι έχει εισαγάγει τέσσερις αυστηρούς κανόνες.

Σύμφωνα με το EuroFoot, ο 65χρονος κόουτς απαγόρευσε στην ομάδα του να χρησιμοποιήσει PlayStation, να παίξουν παιχνίδια μετά τα μεσάνυχτα, να φορούν ακουστικά ενώ βρίσκονται με την υπόλοιπη ομάδα και να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους ενώ βρίσκονται στο τραπέζι μασάζ.

Ο Σπαλέτι έχει κερδίσει έξι από τα 10 παιχνίδια του στην Ιταλία από τότε που ανέλαβε στον απόηχο της παραίτησης-σοκ του Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι τον Αύγουστο. Οι Ατζούρι βρίσκονται ουσιαστικά αυτή τη στιγμή σε ένα μεταβατικό στάδιο, με τον πολύπειρο προπονητή να στοχεύει να σφραγίσει την εξουσία του σε μια νέα ομάδα με αρκετούς ταλαντούχους νεαρούς παίκτες.

🚨🇮🇹 Italy manager Luciano Spalletti has set out very strict rules to his squad for #EURO2024.... (@ManuHeredia21)



❌🎮 no PlayStation

❌🛌 no games at midnight

❌🎧 no headphones

❌📱 no phones at the massage table pic.twitter.com/hjemZDnH6X