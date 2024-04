Χωρίς τον Τιμπό Κουρτουά θα ταξιδέψει η αποστολή του Βελγίου στο EURO 2024, όπως γνωστοποίησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ντομένικο Τεντέσκο.

Τεράστιο πλήγμα για το Βέλγιο, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό τερματοφύλακα, Τιμπό Κουρτουά στα γήπεδα της Γερμανίας και το EURO 2024.

Συγκεκριμένα ο προπονητής των Βέλγων, Ντομένικο Τεντέσκο, μίλησε σε ΜΜΕ της Γερμανίας και τόνισε: «Σε αυτό το θέμα, όλα έχουν ειπωθεί ήδη. Δεν θέλω ένταση. Εστιάζουμε σε παίκτες που βρίσκονται σε καλή κατάσταση».

Υπενθυμίζουμε πως ο Κουρτουά υπέστη ρήξη χιαστού στην αρχή της τρέχουσας σεζόν, παρόλα αυτά επέστρεψε στις προπονήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και τον Μάιο αναμένεται να επιστρέψει και στη δράση, όπως αποκάλυψε ο Κάρλο Αντσελότι.

Belgium coach Domenico Tedesco has ruled goalkeeper Thibaut Courtois out of #Euro2024 after he missed almost the entire season with injury #SSFootballhttps://t.co/UbD9lkSSuB