Όπως έγινε γνωστό η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ελβετίας θα περικόψει τα λεφτά που θα προσφέρει για το Euro Γυναικών του 2025, με το μπάτζετ να πέφτει από τα 15 εκατομμύρια στα τέσσερα.

Τον περασμένο Απρίλιο η UEFA έκανε γνωστό πως το Euro Γυναικών του 2025 ανατέθηκε στην Ελβετία. Περίπου δέκα μήνες αργότερα βγήκε μια είδηση που μόνο καλή δεν είναι για το «προϊόν». Όπως έγινε γνωστό η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Ελβετίας θα περικόψει τη χρηματοδότηση του τουρνουά και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό.

Αρχικά γινόταν λόγος για μπάτζετ ύψους 15 εκατομμυρίων φράγκων, όμως για «λόγους αποταμίευσης», αυτό το ποσό «κατρακύλησε» στα τέσσερα εκατομμύρια! H ομοσπονδιακή κυβέρνηση ακύρωσε όλα τα κεφάλαια για την έκπτωση στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και για τις κρατικές επικοινωνίες και το μάρκετινγκ.

Οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γυναικών του 2025 θα διεξαχθούν σε οκτώ διοργανώτριες πόλεις. Στη Ζυρίχη, τη Βασιλεία, τη Βέρνη, το Τουν, το Σεντ Γκάλεν, τη Λουκέρνη, τη Σιόν και τη Γενεύη.

The Swiss Federal Government is cutting finances for the UEFA Women’s Euro 2025.



With 82m Francs spent on the Men in 2008, the original plan was to spend 15m on the Women however they have announced it has been cut to just 4m.



Inequality at its finest.https://t.co/fNLjYrjEa7