H Ζυρίχη δημοσίευσε ένα απίστευτο βίντεο με τον Γιόχαν Φονλάντεν να βλέπει τον Γιαμάλ να σπάει το ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος μέχρι τον αγώνα της Ισπανίας με τη Γαλλία στα ημιτελικά του EURO 2024.

Ο Γιόχαν Φονλάντεν αν και δεν έκανε την καριέρα που πολλοί πίστευαν ότι θα κάνει, κατείχε για 20 χρόνια το ρεκόρ του νεότερου σκόρερ σε τελική φάση EURO. Μέχρι βέβαια το... μαγικό και ιστορικό γκολ του Λαμίν Γιαμάλ στα ημιτελικά του EURO 2024 απέναντι στη Γαλλία.

Ο 38χρονος σκοράροντας επίσης κόντρα στη Γαλλία σε ηλικία 18 ετών και 141 ημερών στο EURO 2004 είχε γίνει ο νεότερος σκόρερ στα χρονικά του θεσμού. Ύστερα όμως από 30 χρόνια το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και ο Λαμίν Γιαμάλ, τον εκθρόνισε σκοράροντας σε ηλικία 16 ετών και 362 ημερών!

Η ομάδα της Ζυρίχης στην οποία πλέον εργάζεται ο Φονλάντεν δεν έχασε την ευκαιρία να αποθανατίσει τη φοβερή αντίδραση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, με το βίντεο των Ελβετών να γίνεται αναμενόμενα viral.



𝐓𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐢𝐬 𝐠𝐨𝐧𝐞 ⚽️👋🏼



Congratulations @LamineeYamal on this outstanding goal and the new record of being the youngest goalscorer in European Championship history. 👏🏼🤝🏼📖#NieUsenandGah pic.twitter.com/miFWVOQ6Jd