Η Ελβετία θα είναι η οικοδέσποινα του επόμενο Euro Γυναικών το 2025, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η UEFA. «Είναι μια ιστορική μέρα για τη χώρα μας, την ποδοσφαιρική μας Ομοσπονδία και το ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτό το σημαντικό βήμα θα σχεδιάσει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών σε κάθε επίπεδο», δήλωσε ο πρόεδρος της ελβετικής Ομοσπονδίας, Ντομινίκ Μπλανκ.

Το κυβερνών σώμα του ελβετικού ποδοσφαίρου επίσης ανακοίνωσε πως θα σχηματιστεί ειδική επιτροπή επιφορτισμένη με τη διοργάνωση του τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2025 σε Βασιλεία, Βέρνη, Ζυρίχη, Σεντ Γκάλεν, Σιόν, Λουκέρνη και Τουν. Η Ελβετία, η οποία διοργάνωσε και το Euro του 2008, «νίκησε» τον ανταγωνισμό της Γαλλίας, της Πολωνίας και των Δανίας, Φινλανδίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (συγκεντρωτικά), οι οποίες επίσης είχαν ενδιαφερθεί για τη φιλοξενία της διοργάνωσης.

